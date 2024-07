Înotătorul Vlad Stancu explică ratarea finalei de la Jocurile Olimpice de la Paris. „2-3 zile n-am mâncat”

Dublul campion european şi vicecampion mondial la juniori a declarat că este foarte trist.

"Acum trei zile m-au depistat cu Covid. Am stat la pat 2-3 zile, n-am mâncat deloc, doar am băut apă. Am stat foarte mult să mă gândesc dacă să renunţ sau nu, dar nu s-a putut. Sunt foarte trist, dar nu am ce face", a precizat el.

Stancu speră să se recupereze până la participarea în proba de 1.500 m.

"E o arenă spectaculoasă, cu un public super. Păcat însă că nu am putut să performez pe măsură, sunt foarte supărat. Eu sper să-mi revin până la proba de 1.500 de metri, pentru că respirator şi muscular sunt la pământ. Dacă înotam probe de 100 sau 200 de metri ar fi fost mai bine, dar cum înot probe de 8 minute, respectiv 15 minute, sunt foarte afectat respirator şi muscular", a adăugat sportivul în vârstă de 18 ani, potrivit trimisului special Agerpres, Adrian Ţone.

Înotătorul român Vlad Ştefan Stancu a ratat calificarea în finala probei de 800 m liber, din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, după ce a obţinut al timp 30-lea timp din cele patru serii.

Vlad Stancu, al şaselea în prima serie, a fost cronometrat cu timpul de 8 min 20 sec 78/100, dar în finală s-au calificat cei mai buni opt timpi din cele patru serii. Sportivul de la CSA Steaua, care va mai concura şi în proba de 1.500 m, a avut al 30-lea timp din cei 31 de concurenţi.

