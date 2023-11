„Timpul a expirat”. Alertă în Islanda: „Ne pregătim pentru erupții vulcanice care nu se vor opri sute de ani”

Vulcanul Fagradalsfjall din Peninsula Reykjanes amenință să erupă, iar Met Office din Islanda a declarat că „probabilitatea unei erupții vulcanice este ridicată" și că aceasta ar putea avea loc oricând în zilele următoare.

După 800 de ani de inactivitate, o erupție din 2021 a marcat începutul unui nou ciclu de activitate vulcanică, iar acum vulcanologul Clive Oppenheimer, de la Cambridge, spune că acea explozie ar fi putut da startul unei „noi faze eruptive” care ar putea dura secole.

„Timpul a expirat în sfârșit”, a declarat pentru Live Science Edward W. Marshall, cercetător la Centrul Vulcanologic Nordic al Universității din Islanda. „Ne putem pregăti pentru alte câteva sute de ani de erupții pe Reykjanes”.

Regiunea a fost zguduită de aproximativ 1.100 de noi cutremure de la miezul nopții, experții avertizând că magma se ridică tot mai aproape de suprafața pământului, alimentând temerile privind o erupție vulcanică iminentă.

Un oraș fantomă

Miile de cutremure din ultimele zile au transformat comunitatea de pescari din Grindavik într-un „oraș fantomă", 4.000 de locuitori fiind nevoiți să evacueze.

Cei cărora li s-a permis să se întoarcă la proprietățile lor împreună cu serviciile de urgență pentru a colecta bunurile au primit ordin să evacueze, marți, după ce Biroul meteorologic islandez a anunțat că aparatele sale de măsură au detectat niveluri crescute de dioxid de sulf - un posibil indicator al unei erupții.

Videoclipurile au arătat scene apocaliptice în orașul pustiu, cu casele sfâșiate și crăpături care se formează pe străzi.

Șapte minute pentru a se salva

Magga Huld AfaÖmmudóttir, mamă a patru copii, care a avut la dispoziție doar șapte minute pentru a-și strânge lucrurile din casă, a declarat că familia ei a rămas fără adăpost după ce cutremurele teribile le-au distrus complet proprietatea.

„Vineri a fost groaznic, cutremurele nu s-au oprit timp de mai multe ore, dar am plecat din casa noastră vineri seară la ora 21:00 cu haine pentru două zile și două cutii de albume foto, apoi am planificat doar să venim a doua zi să luăm mai multe”, a declarat Magga.

„Mă simt bine, dar mă sperii și sar la cel mai mic sunet, iar apoi am rămas fără casă într-un minut - am tot felul de emoții. Am avut la dispoziție șapte minute pentru a lua ceea ce am vrut să salvăm, dar accentul a fost pus pe lucrurile personale ale familiei mele - mama, bunica și bunicul meu - și pe haine”, a spus femeia de 50 de ani.

Împărtășind înregistrarea video din interiorul casei sale, Magga a descris devastarea ei de a pierde casa pe care ea și soțul ei au muncit ani de zile pentru a o cumpăra. Imaginile arată cum casa ei a fost smulsă din temelii de forța cutremurelor.

Aproximativ 4.000 de locuitori au fost evacuați din Grindavik sâmbătă dimineață, la câteva ore după ce Islanda a declarat stare de urgență.

Islanda e pe „muchie de cuțit”

Sud-vestul peninsulei Reykjanes a fost zguduit de mii de cutremure de când un roi seismic a lovit pe 25 octombrie, iar Islanda este „pe muchie de cuțit" deoarece anticipează că Fagradalsfjall, aflat la doar câțiva kilometri de Grindavik, va erupe.

Potrivit experților, s-a format o imensă intruziune de magmă lungă de nouă mile, la nord-vest de Grindavik, care se află la o distanță de 500 de metri de la suprafață.

Cu doar câteva zile în urmă, experții spuneau că magma se acumulează la cinci kilometri sub pământ, dar acum s-a ridicat mult mai aproape, dacă estimările sunt corecte.

„În acest stadiu, nu este posibil să se determine cu exactitate dacă și unde ar putea ajunge magma la suprafață”, a precizat Biroul Meteorologic.

Instituția a informat marți poliția că noile lor contoare au detectat niveluri crescute de dioxid de sulf, ceea ce l-a determinat pe șeful poliției să evacueze Grindavik.

Ultimele măsurători din acest weekend au măsurat magma la o adâncime de aproximativ 800 de metri, dar domnul Ófeigsson se așteaptă acum ca aceasta să fie chiar mai puțin adâncă.

„Vorbim despre 500 de metri. Nu este clar, este atât de înaltă presiunea, depinde de presiune când iese la suprafață. Așa că nu este posibil să spunem direct adâncimea, dar [magma] trebuie să fie foarte puțin adâncă pentru ca noi să vedem SO2”.

Dioxidul de sulf este un gaz toxic eliberat de magmă pe măsură ce se ridică la suprafață, iar expunerea ridicată este mortală pentru oameni. Dacă este detectat la un vulcan care nu erupe, ar putea fi un semn că acesta va erupe în curând.

Cum protejează Islanda centrala geotermală

Ministrul islandez al Justiției, Gudrun Hafsteinsdottir, a declarat marți că un dig mare a fost proiectat pentru a proteja centrala geotermală Svartsengi, situată la puțin peste șase kilometri de Grindavik.

Echipamente și materiale care ar putea umple 20.000 de camioane au fost mutate la centrală, a spus ea, iar construcția așteaptă aprobarea oficială din partea guvernului.

Centrala produce apă caldă și rece, precum și electricitate pentru întreaga țară, iar un purtător de cuvânt al operatorului său, HS Orka, a declarat că întreruperea nu va avea impact asupra alimentării cu energie electrică a capitalei Reykjavik.

Erupția nu ar fi la fel de gravă ca cea din 2010

De asemenea, au crescut temerile că o erupție ar putea repeta haosul provocat de erupția Eyjafjallajokull din 2010, însă vulcanologii au declarat că Fagradalsfjall nu ar produce un nor de cenușă la fel de mare dacă ar exploda.

Erupția de acum 13 ani a provocat cea mai mare închidere a aviației mondiale de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, cu 50.000 de zboruri anulate și opt milioane de pasageri afectați.

Discutând despre diferențele dintre o potențială erupție a Fagradalsfjall și Eyjafjallajokull, un expert a declarat că o erupție ar putea duce la aruncarea de lavă peste oraș, dar este mai puțin probabil să provoace aceeași explozie de cenușă.

„În primul rând, nu există o calotă de gheață în vârf și nu este un stratovulcan, deci nu ar fi o explozie de cenușă vulcanică în atmosferă. Aceasta ar fi o erupție vulcanică producătoare de lavă de-a lungul unei serii de fisuri și acesta ar fi principalul pericol”.

