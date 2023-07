„Sunt devastat. E casa noastră, am trăit aici 20 de ani”. Încă un orășel de pe insula Rodos este afectat de incendii

Marți seară, flăcările au cuprins primele case din orășelul Gennadi, aflat în estul insulei Rodos. Spre disperarea localnicilor, care mai fuseseră evacuați o dată. În alte părți ale insulei, satele deja afectate de incendii rămân pustii, cu populația strămutată în zone mai sigure. Cel puțin trei persoane au murit până acum: doi piloți ai unui avion de stingere a incendiilor, prăbușit în insula Evia, și un fermier care nu a reușit să fugă din calea dezastrului.

Orășelul Gennadi, din estul insulei Rodos, până marți seară a scăpat de furia flăcărilor. O schimbare bruscă de vânt a fost suficientă să aducă panica în mijlocul localnicilor care se străduiau să țină focul la distanță.

E a doua oară când flăcările se apropie de orășelul de coastă.

Localnic: „Am fost evacuați chiar azi-noapte. Am fost în orașul Rodos, apoi ne-am întors. Am crezut că totul e în regulă, și acum...”

Un depozit de apă și alimente destinate sinistraților și celor evacuați, instalat de voluntari într-o intersecție din oraș, este chiar în calea flăcărilor.

Printre voluntari este și Maria, o tânără care și-a părăsit propria casă pentru a sări în ajutorul celor aflați în pericol.

Reporter: Satul tău arde?

Maria: „Nu... în satul meu e grav, satul meu e acolo. Am crescut aici, asta e regiunea mea, da”.

Reporter: Cum te simți?

Maria: „Tristă...”

În ciuda eforturilor depuse de voluntari, localnici și pompieri, casele aflate la periferia orașului au luat foc în cursul serii. În ciuda ajutorului important dat de câteva aeronave și elicoptere specializate în lupta cu flăcările.

Localnic: „Incendiul e foarte aproape, cu toții suntem supărați, e o nebunie să vedem proprietățile noastre în halul acesta, facem tot ce e posibil aici... Sperăm că acest coșmar va înceta curând. Locuiesc aici încă de când aveam 6 ani. Este... sunt devastat. E casa noastră, am trăit aici 20 de ani. E o nebunie... și nimeni nu poate face nimic. Nici măcar avioanele... nimeni”.

În satul Kiotari, aflat mai la nord de Gennadi, herghelia lui Dimitris a ars din temelii.

Dimitris Zararis: „Înainte de toate, mi-am pierdut viața. Nu mă interesează banii, ci viața. Pentru că aici era viața mea. Aici trăiesc, iar acum nu mai avem nimic. Am plâns când am văzut prima oară ce s-a întâmplat. Nu mă puteam opri, am plâns și nu am fost singurul”.

Mai spre sud, în Massari, au sunat din nou alarmele. A fost a treia evacuare a satului din ultimele 3 zile.

Înainte să fugă, localnicii își protejează bunurile cum se pricep mai bine. Însă nu toți se lasă duși.

În interiorul insulei sunt destule sate devastate deja de flăcări, unde oamenii încă nu s-au întors acasă.

Asklipio este un alt sat în care incendiile au făcut ravagii acum câteva zile. Totul este acoperit de funingine, unele case nu au scăpat de furia focului și satul este acum pustiu, pentru că oamenii au fost evacuați. Deocamdată nu s-au întors la casele lor, poate de frică, poate pentru că autoritățile nu-i lasă încă.

Incendiile continuă și în alte regiuni ale Greciei. În insula Evia, un avion special pentru stingerea incendiilor s-a prăbușit în timp ce turna apă peste flăcările scăpate de sub control. Cele 2 persoane aflate la bord au murit pe loc.

În Corfu, după o zi de răgaz, incendiile de vegetație au reapărut în nord-estul insulei. Localnicii se tem că distrugerile provocate de flăcări vor lăsa urme de durată în viețile oamenilor.

Vasilis Sofitsis, proprietarul unei afaceri din Corfu: „E o catastrofă. Pentru că principala ocupație care aduce venituri pe insula asta e turismul. Dacă turiștii anulează și nu mai vin încoace pentru că se tem, o să fie un dezastru pentru insula asta. Pentru toate insulele grecești”.

Localnicii din Corfu bănuiesc că unele incendii au fost provocate intenționat, spun ei, pentru că la un moment dat erau înregistrate 7 focare simultan în zone diferite ale insulei.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 26-07-2023 07:42