„Parcă m-am trezit pe Marte”. Imagini post-apocaliptice cu cerul roșu din California

Localnicii spun că nu au mai văzut niciodată orașul în acest fel.

"Parcă m-am trezit pe Marte. E înspăimântător", a declarat o localnică, pentru CNN. „Locuiesc în zona golfului din 1988 și nu am experimentat niciodată o astfel de nenorocire”.

Norul de fum generat de incendiile de vegetație din California au condus la 25 de zile consecutive de alerte privind calitatea aerului, a declarat un oficial local. Recordul anterior a fost de 14 zile consecutive, în 2018, scrie CNN.

Drone footage captures orange haze looming over San Francisco this afternoon as nearly 200 wildfires burn across the Western U.S. https://t.co/SDbmkKhR2T pic.twitter.com/enCVN4zW0C

Incendiul supranumit ''El Dorado'' din California, care a mistuit peste 2.800 de hectare începând de sâmbătă, a fost provocat de materiale pirotehnice folosite la o petrecere ''de dezvăluire a sexului'' unui bebeluş, au anunţat autorităţile.

Locuitorii din mai multe sectoare din regiune au primit ordin să-şi evacueze casele.

People in San Francisco and elsewhere in California woke Wednesday to a deep orange sky that triggered apocalyptic visions in a year already rife with disturbing events https://t.co/jQDr2dsSSW pic.twitter.com/LLkDgfPG98