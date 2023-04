„Ocupanților, vine furtuna”. Cum se antrenează ucrainenii pentru contraofensiva finală VIDEO

Imagini de la simularea unui atac au apărut pe rețelele sociale. Infanteriști ucraineni s-au antrenat pe un câmp mlăștinos, și-au încărcat armele și au dezlănțuind un val de gloanțe.

"Mișcă-te! Mișcă-te! Mișcă-te!" se aude ordinul de la superior către soldați.

Ascuns de fum, un soldat a ridicat un lansator de grenade și a tras într-o țintă aflată la 50 de metri distanță - dar a ratat. Antrenorul grupului le-a ordonat să execute din nou exercițiul, relatează Financial Times.

În urmă cu un an majoritatea soldaților din aceste trupe erau civili obișnuiți. Când Rusia și-a lansat noua invazie brutală asupra Ucrainei, în februarie 2022, oamenii s-au oferit voluntari, au învățat să folosească arma, iar între timp au devenit soldați adevărați.

In a glade of pine trees, reconnaissance troops from the Bureviy brigade covered their faces in camouflage makeup and balaclavas, donned yeti-style suits and rolled in marsh water to simulate a skirmish in the woods near Kyiv. #UkraineRussia pic.twitter.com/cOSsXsb8Pi