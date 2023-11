„O întreagă populaţie e traumatizată”. Șeful ONU, îngrozit de atacul israelian asupra unei ambulanţe în Gaza

La rândul său, şeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a precizat că pacienţii, personalul medical, unităţile sanitare şi ambulanţele trebuie protejate în orice moment.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres (foto articol), a declarat că a fost „îngrozit” de atacul asupra unei ambulanţe în faţa unui spital din Fâşia Gaza, vineri, reiterând apelul său pentru o încetare umanitară a focului.

„Sunt îngrozit de atacul din Gaza asupra unui convoi de ambulanţe în afara spitalului Al Shifa. Imaginile cadavrelor împrăştiate pe stradă în afara spitalului sunt îngrozitoare”, a declarat şeful ONU într-un comunicat.

El a precizat că nu a uitat de atacurile teroriste comise în Israel de Hamas şi de uciderea, mutilarea şi răpirile, inclusiv de femei şi copii. El a subliniat că toţi ostaticii ţinuţi în Gaza trebuie eliberaţi imediat şi necondiţionat.

Guterres a adăugat că timp de aproape o lună, civilii din Gaza, inclusiv copii şi femei, au fost asediaţi, li s-a refuzat ajutorul, au fost ucişi şi nevoiţi să-şi păsească locuinţele din cauza bombardamentelor.

„Acest lucru trebuie să înceteze”, a subliniat el. Guterres a mai menţionat că situaţia umanitară din Gaza este „oribilă”.

„Nu vin destule alimente, apă şi medicamente pentru a satisface nevoile oamenilor. Combustibilul pentru alimentarea spitalelor şi a uzinelor de apă se epuizează”, a spus el, menţionând că adăposturile Agenţiei ONU pentru asistenţa refugiaţilor din Palestina (UNRWA) au de gestionat aproape de patru ori capacitatea maximă „şi sunt lovite de bombardamente”.

„Morgile sunt pline. Magazinele sunt goale. Situaţia în ceea ce priveşte salubritatea este deplorabilă. Asistăm la o creştere a numărului îmbolnăvirilor şi al cazurilor de boli respiratorii, în special în rândul copiilor. O întreagă populaţie este traumatizată. Nicaieri nu este sigur."

Reînnoindu-şi apelurile pentru o încetare umanitară a focului, secretarul general a subliniat că dreptul internaţional umanitar trebuie respectat.

„Civilii şi infrastructura civilă, inclusiv lucrătorii şi activele umanitare şi medicale trebuie protejate. De asemenea, civilii nu trebuie folosiţi ca scuturi umane”, a spus el, îndemnând, de asemenea, ca proviziile şi serviciile esenţiale, precum şi accesul umanitar nestingherit să fie permis în siguranţă în Gaza şi în întreaga zonă „la o scară proporţională cu această situaţie dramatică”.

Şeful ONU a subliniat că „toţi cei cu influenţă trebuie să o exercite pentru a asigura respectarea regulilor războiului, a pune capăt suferinţei şi a evita o turnură a conflictului care s-ar putea extinde în întreaga regiune”.

”Complet şocat de informaţiile privind atacurile asupra ambulanţelor care evacuează pacienţii din apropierea spitalului Al-Shifa din Gaza, ducând la decese, răniţi şi pagube. Reiterăm: pacienţii, personalul medical, unităţile sanitare şi ambulanţele trebuie protejate în orice moment. Mereu. Încetarea focului ACUM”, a scris şeful OMS pe Twitter, potrivit News.ro.

