„O dovadă în plus” că Hamas folosește civilii din Gaza ca „scuturi umane în scopuri teroriste”. Descoperirea IDF | VIDEO

Forțele de apărare israeliene (IDF) au găsit lansatoare de rachete lângă un loc de joacă pentru copii din Gaza. "Aceasta este o dovadă în plus", a declarat IDF, "a utilizării neîncetate de către Hamas a populației civile ca scut uman în scopuri teroriste".

Imaginile au fost publicate duminică și arată lansatoare de rachete și gropi de lansare ale Hamas lângă un loc de joacă și o piscină pentru copii din Gaza.

???? Breaking: The @IDF has discovered rocket launchers and launch pits near a children's swimming pool and in an old amusement park in Gaza.

This is one of many examples pointing to Hamas' use of human shields in Gaza.

