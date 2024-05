„Miracol” pe frontul din Ucraina. Un preot din Rusia susține că un soldat „a murit și a înviat” în timpul luptei | VIDEO

Un preot al Bisericii Ortodoxe Ruse a afirmat că un mercenar chinez care lupta pentru ruși și ucis în Ucraina a „înviat”. Această afirmație face parte din deja celebra propagandă rusă, care uneori atinge puncte științifico-fantastice.

Astfel, preotul Artemy Vladimirov a vorbit într-o emisiune de televiziune despre presupusa „înviere” a soldatului chinez, care ar fi murit în urma unei răni prin împușcare în abdomen în timpul războiului din Ucraina. Potrivit lui Vladimirov, acest incident nu este un caz izolat.

„Pe câmpul de luptă, nu există necredincioși. Avem numeroase mărturii ale victoriei lui Hristos asupra morții. Soția mea îmi trimite multe videoclipuri militare. Înainte de Postul Mare, am vizionat un videoclip despre un chinez care a participat la o operațiune militară specială, a primit un glonț în abdomen, care l-a sfârtecat și i-a scos afară toate organele interne și a înviat.

Sfântul Luca din Simferopol i-a apărut și l-a vindecat. Astfel, e a fost botezat, iar rudele lui au venit. S-au pozat apoi, toți îmbrăcați în alb, proaspăt botezați și primiți în biserica noastră ortodoxă”, a povestit preotul Artemy Vladimirov.

Mărturisirea preotului a fost preluată și tradusă în limba engleză iar apoi publicată pe rețeaua de socializare X de Anton Gherașcenko, fost consilier în cadrul Ministerului ucrainean de Interne.

A Russian priest shared a story of how a Chinese man was killed in a "special military operation" but resurrected.

Doesn't seem to work for Russians, though? pic.twitter.com/HcLdt371m2