Ziua Armistițiului. 11.11.1918, ora 11.00. Momentul în care tunurile au “tăcut” pe toate fronturile Primului Război Mondial

După câțiva ani de luptă a intrat în vigoare Armistiţiul semnat de Germania şi reprezentanţii Antantei într-un vagon de tren la Compiegne, în Franţa.

Din 1914 până în 1918 a avut loc în Europa primul mare conflict armat al secolului al XX-lea, Primul Război Mondial, care a mobilizat circa 70 de milioane de soldaţi şi a lăsat în urmă aproximativ 20 de milioane de morţi, plus alţi circa 20 de milioane de răniţi şi numeroşi dispăruţi.

Pretextul care a provocat declanşarea războiului a fost asasinarea, pe 28 iunie 1914, a arhiducelui Franz Ferdinand, moştenitorul tronului imperiului austro-ungar, şi a soţiei sale de către un naţionalist sârbo-bosniac adversar al imperialismului austro-ungar în Balcani, conform Agerpres.

În zilele ce au urmat asasinatului un complicat mecanism de acorduri a condus la o extindere rapidă a conflictului, în care au fost angrenate toate puterile mondiale, împărţite în două tabere adverse.

Am avut de o parte puterile Europei Centrale, respectiv Tripla Alianţă (Austro-Ungaria, Germania şi Italia, cea din urmă schimbând apoi tabăra), căreia i s-au alăturat mai târziu Turcia şi Bulgaria, iar de cealaltă parte Tripla Înţelegere/Antanta (Rusia, Franţa şi Marea Britanie), căreia i s-au alăturat Japonia în august 1914 şi, în final, SUA în aprilie 1917.

La sfârşitul războiului, patru mari imperii europene, respectiv imperiile german, austro-ungar, rus şi otoman au fost înfrânte militar şi politic. Dar în timp ce imperiul german şi rus au pierdut numeroase teritorii, imperiile austro-ungar şi otoman au dispărut complet. La rândul lor, Marea Britanie, Franţa şi Italia au preluat leadership-ul în Europa, în timp ce SUA au devenit prima putere mondială.

Marele Război a redesenat harta Europei, a generat fermenţii periculoaselor ideologii totalitare de dreapta şi stânga din Europa şi a creat premisele izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial, fiind poate cel mai important eveniment istoric al secolului XX.

Macul roșu, simbol al Primului Război Mondial

Macul roşu este un simbol utilizat pentru marcarea armistiţiului care a pus capăt ostilităţilor în Primul Război Mondial.

Despre asocierea dintre macul roșu și câmpurile de luptă din Primul Război Mondial a scris în 1915, medicul militar canadian John Mccrae, care a compus poemul "In Flanders Fields" în amintirea prietenului său Alexis Helmer. Flanders Fields este un termen englezesc comun dat câmpurilor de luptă din Primul Război Mondial din Belgia și Franța.

In Flanders Fields, de John Mccrae

"In Flanders fields, the poppies blow

Between the crosses, row on row

That mark our place, and in the sky

The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below

We are the dead, short days ago

We lived, felt dawn, saw sunset glow

Loved, and were loved, and now we lie

In Flanders fields In Flanders fields

And now we lie In Flanders fields

Take up our quarrel with the foe:

To you from failing hands we throw

The torch, be yours to hold it high

If ye break faith with us who die

We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields In Flanders fields

We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields In Flanders fields"

Sursa: Agerpres Etichete: , Dată publicare: 10-11-2022 20:20