Zhang Hong a devenit al treilea alpinist nevăzător a cucerit vârful Everest. VIDEO

Alpinistul chinez Zhang Hong, în vârstă de 46 de ani, a devenit primul nevăzător din Asia şi a treia persoană fără vedere din lume care a reuşit să escaladeze vârful Everest, transmite duminică Reuters.

Zhang Hong a escaladat cel mai înalt vârf al lumii dinspre partea nepaleză.

"Nu contează dacă ai un handicap sau eşti normal, dacă ţi-ai pierdut vederea sau dacă nu ai mâini sau picioare. Nu contează atât timp cât ai o minte puternică", a declarat Zhang pentru Reuters.

Alpinistul nevăzător a reuşit să cucerească vârful de 8.849 de metri în data de 24 mai, însoţit de trei ghizi, şi a revenit joi la tabăra principală, de la baza muntelui, potrivit Agerpres.

#Everest2021 Climbing - Day 28 I’m blind, but at least I‘m not afraid of heights. This our 15th day at Base Camp and we are about to set off to camp 3 through Khumbu Icefall so that we acclimate before the final ascent on Everest. I have already checked my equipment 5 times! pic.twitter.com/3CscxvMZB8 — Blind Mountaineer Zhang Hong 张洪 (@Zhang_Hong_76) April 28, 2021

Originar din oraşul Chongqing, în sud-vestul Chinei, Zhang şi-a pierdut vederea la vârsta de 21 de ani, din cauza glaucomului. El a fost inspirat de reuşita lui Erik Weihenmayer, un alipnist american nevăzător care a escaladat Everestul în 2001 şi a început să se pregătească pentru ascensiune sub îndrumarea prietenului său ghid montan Qiang Zi.

As the weather is getting warmed, the glaciers have begun to melt so now there are many rivers formed by melting ice and snow around the camp. And now we plan to set off for Everest's summit today!#Everest2021 #Nepal #Himalayas pic.twitter.com/aMF5BQja2d — Blind Mountaineer Zhang Hong 张洪 (@Zhang_Hong_76) May 13, 2021

Nepalul a redeschis accesul pentru alpiniştii străini pe muntele Everest în luna aprilie, după ce a fost restricţionat în cursul anului trecut din cauza pandemiei de COVID-19.

"Am fost destul de speriat pentru că nu pot vedea pe unde calc şi din această cauză nu-mi pot găsi mereu echilibrul şi uneori mai cad", povesteşte Zhang. "Dar am continuat să mă gândesc că, în pofida faptului că-mi este greu, trebuie să înfrunt aceste dificultăţi pentru că ele sunt parte din căţărare. Sunt dificultăţi şi primejdii care trebuie depăşite şi acesta este rostul căţărării".