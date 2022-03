Zelenski: „Îmi doresc pacea şi am speranţa că în viitor vom ajunge la pace/Oamenii au devenit puterea”

StirilePROTV

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat, luni, că este încrezător că se va ajunge la pace şi a subliniat că pierderile de partea Ucrainei sunt dramatice. El a mai spus că această perioadă a permis Ucrainei să descopere „adevăraţii parteneri".

„Îmi doresc pacea. Am speranţa că în viitor putem găsi pacea. Cred că în viitor lumea se va schimba, că s-a schimbat deja. Politicienii văd că oamenii reacţionează diferit. Astăzi observăm această schimbare de paradigmă către democraţie, unde poporul are puterea şi dacă vrei să fii liderul ţării tale, trebuie să fii liderul poporului tău. Cred că astăzi trecem prin această tranziţie care poate duce la noi alianţe. Pierderile populaţiei noastre sunt dramatice, istoria nu ne va ierta această pierdere. Generaţiile viitoare nu ne vor ierta aceste pierderi sau pierderea teritoriilor. Oamenii au devenit puterea, iar puterea a devenit poporul. Suntem împreună, ştim cine este prietenul nostru şi cine este duşmanul nostru. Tăcerea diplomatică în care ne aflam uneori s-a încheiat. Astăzi ştim cine este cu noi şi cine ezită. Ştim cine nu este pregătit să fie cu noi. Este important să cunoaştem preţul compromisurilor", a declarat Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat Uniunii presei publice europene (EBU), relatează Le Figaro, citează News.ro.

„Toată lumea poate vedea că oamenii înşişi sunt cei care apără ţara. Acest elan colectiv nu este singura comoară pe care o avem, dar este cea mai importantă alături de armata noastră. Aceasta este casa noastră, uniunea noastră, acesta este pământul nostru”, a mai spus el.

„Toată lumea a suferit şi toată lumea va suferi din cauza a ceea ce se întâmplă. Este un test al puterii umanităţii noastre din întreaga lume. Acest lucru era deja vizibil în timpul Covid, înainte de acest război. Nu am colaborat prea mult în această perioadă cu partenerii noştri străini. Nu am fost fericiţi la începutul epidemiei de Covid pentru că nu am putut obţine aceeaşi rată de vaccinuri ca în alte ţări. Nu a fost uşor să ne dăm seama că nu aveam atât de mulţi parteneri în întreaga lume”, a spus preşedintele, care a dat asigurări că această perioadă a permis Ucrainei să-şi descopere „adevăraţii parteneri".