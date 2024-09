Zelenski: Rusia a lansat 30 de rachete și 800 de bombe aeriene ghidate asupra Ucrainei în această săptămână

Președintele ucrainean a declarat că armata rusă a lansat în jur de 30 de rachete „de diferite tipuri”, peste 800 de bombe aeriene ghidate și aproape 300 de drone de atac.

El a adăugat că Ucraina „are nevoie de sprijin puternic din partea partenerilor” în apărarea sa împotriva „terorii ruse”.

El a subliniat nevoia specifică de sprijin pentru apărarea aeriană, capacități pe distanță lungă și mai mult sprijin pentru soldați.

„Orice va determina Rusia să pună capăt acestui război”, a adăugat el.

El a încheiat actualizarea de dimineață mulțumind celor care susțin Ucraina.

El a distribuit, de asemenea, un videoclip care pare să arate devastările cauzate de atacurile din această săptămână în regiunile Ucrainei Donețk, Sumi, Harkiv, Dnipro, orașul Herson și regiunile Zaporijie.

Videoclipul se încheie cu mesajul: „Ucraina are nevoie de mai multe sisteme de apărare aeriană. Avem nevoie de sprijin puternic din partea partenerilor noștri”.

This week, the Russians have launched around 30 missiles of various types, more than 800 guided aerial bombs, and nearly 300 strike drones against Ukraine.

Ukraine needs strong support from our partners to defend lives against Russian terror—air defense, long-range capabilities,… pic.twitter.com/G51XjQpbem