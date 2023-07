Zelenski l-a revocat pe ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit, după ce diplomatul l-a criticat

Decretul nu furnizează motivele luării deciziei, dar ambasadorul l-a criticat recent pe preşedintele ucrainean, exprimându-şi regretul pentru afirmaţiile "sarcastice" ale şefului statului care l-au vizat pe ministrul britanic al apărării, Ben Wallace, care ceruse mai multă recunoştinţă pentru ajutorul militar furnizat de aliaţi Kievului.

Potrivit decretului prezidenţial, Pristaiko a fost revocat şi din funcţia de reprezentant al Ucrainei la Organizaţia Maritimă Internaţională.

Într-un interviu acordat săptămâna trecută Sky News, Pristaiko a fost întrebat despre remarcile ministrului apărării britanic Ben Wallace, care a sugerat că Kievul trebuie să arate mai multă recunoştinţă pentru livrările de arme de la aliaţii săi care o ajută să lupte împotriva forţelor ruse de ocupaţie, potrivit Agerpres.

Zelenski a răspuns afirmând că Ucraina a fost mereu recunoscătoare Marii Britanii, un aliat de neclintit. El a fost de asemenea citat de media britanice cu afirmaţia potrivit căreia Wallace i-ar putea spune cum să-şi exprime această recunoştinţă sau "cum am putea să ne trezim dimineaţă şi să ne exprimăm cuvintele de recunoştinţă faţă de ministru".

Întrebat dacă Zelenski a fost sarcastic, Pristaiko a declarat pentru Sky că a fost vorba de "puţin sarcasm", atunci când preşedintele "a spus că în fiecare dimineaţă ne vom trezi şi îi vom telefona lui Ben Wallace pentru a-i mulţumi".

Vadym Prystaiko says he doesn't think President Zelenskyy's "sarcasm" at the NATO summit "is healthy".

"We're not expecting anybody to fight for us, we only ask for equipment," he says.

???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/p0gQI6Zcsm