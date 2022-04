Zelenski îndeamnă ”toate ţările din lume” să se pregătească de posibilitatea ca Putin să folosească armament nuclear

Vezi aici cele mai recente informații despre Războiul din Ucraina | LIVE UPDATE

Declarația a fost făcută de Zelenski pentru CNN, iar postul american a publicat un fragment, urmând să-l difuzeze integral duminică.

Putin ar putea folosi armment nuclear sau chimic, pentru că nu acordă nicio valoare vieţii ucrainenilor, acuză Zelenski în acest interviu, acordat lui Jake Tapper în biroul său, la Kiev.

”Nu doar eu, ci toată lumea, toate ţările din lume trebuie să fie îngrijorate, pentru că poate să nu fie o informaţie reală, dar poate fi adevărul”, a avertizat Zelenski, în engleză.

”Armamentul chimic, ar trebui s-o facă, ar pute-a s-o facă. Pentru ei, viaţa poporului (ucrainean nu înseamnă) nimic. De aceea”, a declarat el.

”Ar trebui să ne gândim să nu ne fie frică. Să nu ne fie frică, ci să fim pregătiţi. Dar aceasta nu este o problemă a Ucranei, nu doar a Ucrainei, ci a întregi lumi, cred eu”, a adăugat el.

Volodimir Zelenski a rămas în Ucraina de 50 de zile, de când Rusia a declaşat războiul, iar armata ucraineană s-a opus unor încercări ale Kremlinului de a cuceri Kievul, obligând Rusia să se reorienteze către estul şi sudul ţării, unde Ucraina preconizează o escaladare semnifcativă a conflictului în zilele următoare.

Una dintre cele mai importante nave de război ruse, crucişătorul Moskva, nava-amiral a Flotei ruse la Marea Neagră, s-a scufundat joi, în urma unui atac cu rachete de tip Neptun, afirmă Ucraina, din cauza unui incendiu care a detonat muniţia de la bord, afirmă Rusia.

Rusia a atacat cu rachete perifera Kievului, pe care o poate viza cu armament cu rază lungă de acţiune.

Oficiali americani avertizează că Putin, încolţit, poate folosi armament nuclear tactic în Ucraina.

Directorul CIA William Burns a anunţat că Agenţia supraveghează ”foarte atent” această posibilitate şi a subliniat că Statele Unite nu au observat măsuri care să arate s-ar pregăti de acest lucru.

”Având în vedere că preşedintele rus (Vladimir) Putin şi liderii ruşi pot să fie cuprinşi de disperare, ţinând cont de înfrângerile pe care le-au suferit până acum din punct de vedere militar (în Ucraina), niciunul dintre noi nu poate lua în neserios ameninţarea pe care o reprezintă o eventuală recurgere la armament nuclear tactic sau la armament nuclear de putere slabă”, a avetizat joi, într-un discurs la Universitatea Georgia Tech, la Atlanta, William Burns.

CNN's Jake Tapper sits down for an exclusive interview with Ukrainian President Volodymyr Zelensky at the presidential palace in Kyiv https://t.co/BrvrpsB9YY pic.twitter.com/cXLQemx1bX