Zelenski i-a făcut o invitație deschisă lui Xi Jinping: ”Suntem pregătiți să-l primim în Ucraina”

Atacul vine în contextul în care Kievul vorbește despre iminența un contraatac împotriva forțelor rusești deja epuizate.

Pe de altă parte, Moscova a suspendat schimbul de informații cu Washingtonul despre forțele sale nucleare, inclusiv notificările privind testele de rachete, anunță Serghei Riabkov, adjunctul ministrului rus de externe.

Iar într-o ședință de guvern, Vladimir Putin a recunoscut miercuri că "sancțiunile nelegitime impuse economiei rusești pot avea, un impact negativ asupra acesteia pe termen mediu".

Dacă recentul summit Vladimir Putin - Xi Jinping n-a adus niciun progres pentru soluţionarea războiului din Ucraina, îşi încearcă şansele şi Kievul. Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Associated Press, președintele Zelenski i-a făcut o invitație deschisă omologului său de la Beijing.

Zelenski: "În anul de când a început războiul, n-am discutat deloc cu preşedintele Chinei, şi chiar aştept momentul când echipele noastre se vor pune de acord pentru o întâlnire”.

Reporter AP: L-ați invita aici?

Zelenski: ”O, da! Suntem pregătiți să-l primim aici”.

Dmitry Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului: ”Cunoaştem poziţia echilibrată a Chinei şi o apreciem în cel mai înalt grad. Credem, ca liderul chinez decide singur în legătură cu oportunitatea anumitor contacte. Nu suntem în măsură să-l sfătuim noi.”

Pe de altă parte, vorbind despre voinţa încrâncenată de a nu ceda Bahmutul, liderul de la Kiev a explicat că o înfrângere ucraineană ar inteți propaganda Rusiei și l-ar încuraja pe Putin să înainteze şi mai agresiv în teritoriul vecin.

Reporter: De ce luptaţi atât de aprig în Bahmut, în conditile în care analiştii militari spun că oraşul nu are semnificaţie strategică?

Volodimir Zelenski: ”Ca să nu fie victoria lui Putin. Ar prezenta acest „mic pas” drept o victorie Occidentului, ruşilor, Chinei, Iranului etc. Şi apoi ar cere încă un pas şi încă unul”.

Între timp, în Ucraina au ajuns şi vehiculele de infanterie Marder, trimise de Germania. Cum s-a întâmplat şi cu tancurile britanice Challanger, ministrul ucrainean al apărării s-a grăbit să le verifice capacităţile.

În tabăra cealaltă, într-o nouă încercare de a-și arăta puterea nucleară, Kremlinul a anunțat exerciții cu sistemul de rachete balistice intercontinentale Yars, armele pe care Vladimir Putin le vrea "invincibile".

La teste participă centrul de control de la Omsk al forţelor pentru rachete strategice şi personalul şi comandamentul bazei de la Novosobirsk, unde sunt staţionate sistemele de rachete balistice intercontinentale Yars, care ar avea o rază de acţiune operaţională de 12.000 km. Potrivit bloggerilor militari, sistemele sunt capabile să transporte mai multe focoase nucleare şi pot fi montate pe un camion.

John Kirby, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al SUA: ”Nu am văzut semne că Vladimir Putin are de gând sau se pregătește să folosească arme tactice nucleare în Ucraina. Am spus deja cât de grave ar fi consecințele dacă s-ar întâmpla asta”.

Pe de altă parte, chinezii dau semne că nu privesc cu ochi buni instalarea de armament nuclear tactic în Belarus.

Mao Ning, purtător de cuvânt al ministerului chinez de externe: ”Anul trecut, în ianuarie, liderii celor cinci state care dețin arme nucleare au dat un comunicat în care au afirmat că un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie să aibă loc niciodată. Au subliniat importanța evitării unui război între state nucleare și reducerea riscurilor strategice”.

Fostul ambasador american la Moscova, Michael McFaul, merge până la a semnala că Putin și Lukașenko l-au umilit pe Xi Jinping. Asta pentru că liderul chinez și președintele rus abia semnaseră, la Moscova, un acord împotriva desfășurării armelor nucleare pe teritoriul altor țări.

Dată publicare: 29-03-2023 19:29