Zelenski, după ce Trump a vorbit despre preluarea centralelor ucrainene: ”Aceste facilități aparțin poporului ucrainean"

Washingtonul abandonase ideea după întâlnirea tensionată de la Casa Albă, dintre Trump și Volodimir Zelenski.

Președintele american pare totuși că s-a răzgândit după ce a purtat miercuri o discuție descrisă drept „foarte bună” cu omologul ucrainean. Pe de altă parte, Zelenski le-a transmis americanilor că „centralele nucleare aparțin poporului ucrainean".

Asta după ce președintele Trump i-a sugerat că ar putea fi preluate de americani, ca o garanție pentru securitate.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Vom semna un acord foarte curând pentru exploatarea minereurilor rare din Ucraina - ucrainenii au minereuri foarte valoroase - iar noi apreciem (această colaborare n.r.). Am vorbit cu președintele Putin și cu președintele Zelenski și mi-ar plăcea ca acest război să se termine. Sperăm că vom salva (prin armistițiul parțial n.r.) mii de vieți pe săptămână. Cred că vom reuși.”

Președintele Ucrainei, prezent joi la Oslo, s-a adresat liderilor europeni prin video-conferință, după ce a vorbit miercuri seară la telefon cu Trump.



Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Eforturile diplomatice nu trebuie să însemne că vom pune mai puțină presiune pe Rusia. Știm cât de ușor își nesocotește Moscova promisiunile. Acum își dă cuvântul, apoi îl încalcă.”



În fața interesului Statelor Unite de a prelua controlul asupra centralelor nucleare ucrainene, Zelenski a clarificat că a discutat cu Trump doar despre cea de la Zaporojie - aflată sub controlul armatei ruse.



Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Toate centralele nucleare aparțin poporului Ucrainei, nu sunt proprietate privată. Dacă americanii găsesc o soluție pentru a elibera centrală din mâna rușilor și dacă vor să investească și să o modernizeze, asta e o chestiune complet diferită.”

Cât privește armistițiul limitat, Zelenski a declarat că trebuie stabilite clar țintele care intră sub incidența acordului acceptat de Moscova.



Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Asta înseamnă că nu vor fi atacuri asupra infrastructurii energetice - asta spune textul - sau asupra altor facilități civile. Am abordat această chestiune cu președintele Trump și am transmis că Ucraina e gata să identifice țintele considerate infrastructură civilă. Nu vreau să existe neînțelegeri asupra celor convenite.”

Mai ales că, spune președintele ucrainean, Rusia a încălcat din nou armistițiul, în noaptea de miercuri spre joi.



Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Un nou atac al Rusiei a vizat infrastructura noastră energetică. Deși Putin a declarat că e pregătit să oprească atacurile, nimic nu s-a schimbat.”



Dronele rusești cu explozibil lovesc mereu diferite locuri din Ucraina, și nu obiective militare, aşa cum pretind ruşii.

În Herson, orașul devastat de război aflat pe frontul sudic al Ucrainei, dronele zboară deasupra localnicilor și îi terorizează. Rețelele sociale rusești sunt pline de astfel de imagini înfiorătoare, însoțite de muzică heavy metal și comentarii batjocoritoare. Dar pentru ucraineni, dronele explozive nu sunt un joc, înseamnă amenințarea zilnică a morții.



La rândul său, Ucraina a atacat cu drone aerodromul "Engels" unde Rusia își ține bombardierele strategice, atacul provocând o explozie uriașă și un incendiu la aproximativ 700 de km de linia frontului.

Într-un mesaj de descurajare care vizează Moscova, premierul britanic a vizitat un submarin cu rachete nucleare, revenit dintr-o misiune de patrulă pe mări, de 200 de zile.

Apoi premierul Keir Starmer a participat la o reuniune, cu uşile închise, a principalilor lideri militari din aproximativ 30 de țări. Lansată de Marea Britanie și Franța, așanumita "coaliție a celor dispuși" să ajute Ucraina ar urma să monitorizeze eforturile de pace în țara vecină în cazul unui armistițiu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: