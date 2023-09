Zelenski a vizitat în secret soldați ucraineni grav răniți, internați în SUA: ”Suntem mândri de voi”. Ce le-a transmis VIDEO

Această vizită excepţională, înainte de participarea la AG a ONU, a fost păstrată secretă.

Volodimir Zelenski a vizitat timp de câteva minute Spitalul Universitar din Staten Island, cel mai mic district al megalopolisului, în prezenţa unui dispozitiv de înaltă securitate al forţelor de ordine americane, unde a discutat cu militari ucraineni cu picioare sau mâini amputate şi cu dizabilităţi puternice.

El i-a privit cu empatie, într-o sală uriaşă de reeducare, echipată cu numeroase aparte medicale şi sportive, pe unii dintre militarii săi, în uniformă, care făceau exerciţii pentru a putea merge din nou, a se ţine pe picioare, a reface mişcări simple sau a ridica greutăţi cu noile lor proteze de picioare sau mâini.

I started my visit to the U.S. with the most important thing: meeting our wounded warriors at Staten Island University Hospital.

I thanked them all for their service and wished them a speedy recovery.

I also thanked and awarded medical personnel and the Kind Deeds foundation. pic.twitter.com/VPO5ytor7s