Zeci de victime după ce rușii lui Putin au bombardat un bloc de locuințe din Harkov. Ce va urma în războiul din Ucraina

Kievul a cerut mai mult sprijin de la aliați. Pe de altă parte, potrivit analiștilor occidentali, trupele ucrainene încă avansează peste graniță, în regiunea rusă Kursk.

Cel puțin 30 de oameni, inclusiv trei copii, au fost răniți după ce o bombă ghidată rusească a lovit un bloc din Harkov, în nord-estul Ucrainei.

În mesajul său pe X, președintele Zelenski a făcut bilanțul a ceeea ce anumit teroarea rusă și a cerut încă o dată mai mult sprijin de la aliați cu sisteme de apărare antiaeriană. Kievul încă așteaptă permisiunea de a lovi adânc pe teritoriul Rusiei cu rachete occidentale cu rază lungă de acțiune.

”Reporter: Sunteți dezamăgiți?

Natalia Galibarenko, șefa misiunii Ucrainei la NATO: Nu, nu suntem dezamăgiți. Pentru că suntem deja obișnuiți cu astfel de situații, de când ni se spunea, la început, că nu vor fi tancuri occidentale, apoi ni s-a spus că nu vor fi avioane F-16.

Și acesta este doar un alt obstacol, un impediment, pe care trebuie să-l abordăm. Și nu ne vom da bătuți”.

Joe Biden va discuta direct cu Zelenski despre rachetele cu rază lungă de acțiune la sfârșitul lunii - conform consilierului său pentru securitate națională.

Referitor la amenințarea președintelui Putin, că permisiunea acordată Ucrainei să lovească cu rachetele repective pe teritoriul rus ar însemna că NATO este în război direct cu Rusia...

Natalia Galibarenko: ”Nu ar trebui să fim șantajați de ceea ce spune Putin”.

Înalții comandanți militari din NATO nu au niciun dubiu.

”Este perfect legitim și legal ca ucrainenii să lovească ținte pe teritoriul rus”

Admiral Rob Bauer, Chair of the NATO Military Committee: ”Dacă mă întrebi, ca militar, dacă este posibil, răspunsul este "da"”.

Llieutenant General Karel Řehka, Chief of the General Staff of the Czech Armed Forces: ”Cred că este perfect legitim și legal ca ucrainenii să lovească țintele pe teritoriul rus”.

Între timp, forțele ucrainene au continuat să avanseze în regiunea Kursk pe teritoriul Rusiei - observă analiștii occidentali de la Institutul pentru Studiul Războiului.

Chiar dacă armata lui Putin continuă contraofensiva în alte direcții din Kursk și ar fi reușit să recupereze câteva așezări ocupate de ucraineni.

Zelenski a declarat că incursiunea forțelor sale dincolo de graniță a contribuit la realizarea celui de al doilea schimb de prizonieri cu Rusia, în două zile. 103 persoane au fost eliberate, din fiecare tabără, rusă și ucraineană.

Lenie Umerova, eliberată din captivitate: ”Sunt atât de fericită, atât de bucuroasă. Am așteptat această zi de mult timp. Sunt atât de fericită să văd drapelul ucrainean”.

