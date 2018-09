Zeci de staţii de metrou din New York, inundate după ploaie. Imagini incredibile filmate de călători

”Aşa ceva este inacceptabil într-o metropolă de talia New Yorkului”, s-au indignat ei.

Rămăşiţele uraganului Florence au măturat şi New Yorkul, aducând ploi abundente. Dar cei care au crezut că vor fi la adăpost dacă apelează la metrou s-au înşelat. Apa infiltrată prin tavane a curs în cascadă pe peroanele din zeci de staţii din întreaga metropolă. Doar debitul pare să fi variat.

