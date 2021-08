Zeci de mii de români aflați în vacanță în Turcia, Grecia și Italia asistă la un dezastru natural

Zeci de mii de români aflați în vacanță văd cu ochii lor cum flăcările iadului au cuprins țările de pe coasta Mediteranei. Sunt deja 6 zile de pârjol în Turcia, Grecia și Italia, destinațiile preferate de ai noștri.

Câteva mii de turiști au fost evacuați în ultima clipă cu bărcile, când focul a înaintat până la marginea plajelor.

Pentru Turcia sunt cele mai grave incendii din ultimele decenii. Cel puțin 8 oameni au murit și aproape 100.000 de hectare de vegetație s-au făcut cenușă. Uniunea Europeană, Rusia și Ucraina au trimis trimis acolo avioane-cisternă. Așadar, fiți precauți dacă plecați în concediu în aceste zone.

În stațiunile turcești Bodrum și Marmaris, de pe coasta Mediteranei, pompierii duc o luptă crâncenă cu flăcările. Focul s-a apropiat din nou de staţiunea Marmaris, după ce în ajun salvatorii înregistraseră progrese. Alte sute de turişti au fost evacuaţi de urgenţă cu bărci private din calea parjolului.

În ultimele zile au fost semnalate în jur de 110 de incendii separate în satele şi în staţiunile de pe coasta Mării Egee - o regiune turistică populară a Turciei. În cel puţin 3 provincii, printre care şi Antalya, aceste focare încă nu sunt sub control. Dacă pentru turiști este o nedorită aventură primejdioasă, localnicii trec printr-o adevărată tragedie.

Deși sunt foarte aproape de stațiunile turistice, oamenii n-au primit cine știe ce ajutor de la autorități. Și-au trimis copiii departe, dar ei rămân să înfrunte bestia cu niște biete furtunuri de grădină. E atât de cald, că apa se evaporă instantaneu.

Flăcările au izbucnit cel mai probabil pe fondul caniculei şi au fost întețite de rafalele de vânt, însă autorităţile investighează şi posibile acte criminale.

Localnic: ”Satul a fost cuprins de flăcări. În 10-20 de minute focul s-a extins mai mult de un kilometru. Mă credeți?? Așa repede s-a răspândit.”

Localnic: ”Am fugit de acasă. Din păcate, animalele ne-au rămas în curte. Totul s-a dus. Munca familiei mele de un secol s-a dus. Mă doare sufletul, de parcă aș fi pierdut un copil.”

Localnic: ”Am cerut ajutor de peste tot. N-a venit nimeni, nicio mașină de pompieri, niciun elicopter. Unde sunt cele 30 de elicoptere ale statului? A văzut careva vreunul??”

Și în Grecia, 300 de pompieri, sprijiniți de avioane și elicoptere, fac eforturi supraomenești, în condiții de caniculă extremă.

Localnic: ”Avem nevoie de ajutor acum! Acum, pe loc! Nu mai avem casă, nici apă, nici curent, nici haine ori cearșafuri, nimic, nimic.”

Flăcările care au cuprins dealuri întregi din peninsula Peloponez au făcut scrum zeci de case, magazii agricole, grajduri pentru animale și câmpuri întregi de măslini.

O mare parte din insula Rhodos a rămas fără curent electric și fără apă, din cauza focului izbucnit în zona de nord. Pompierii au evacuat preventiv zona botezată "valea fluturilor".

Patricia: ”În jur de ora 2-3, am început și noi să vedem fumul. Am tot văzut elicoptere mergând într-acolo, am auzit salvări. A fost destul de complicat pentru că bătea vântul foarte tare. N-a fost electricitate cam în toată insula, dar pe la 11 jumate- 12 noaptea au dat drumul la curent.”

Situaţia rămâne critică şi în sudul Italiei, din cauza incendiilor de pădure, izbucnite tot pe fondul unor temperaturi foarte mari, de 45 de grade Celsius. Peste 800 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, iar aeroportul a fost închis. Cele mai multe incendii au fost înregistrate în Sicilia, Puglia și Calabria.

Nici pe coasta estică a Italiei nu le tihneste oamenilor vara. Mai multe persoane care își petreceau vacanța în Pescara au fost evacuate, pentru că flăcările se apropiau amenințător de plajă.