Zeci de mii de oameni evacuați din calea incendiilor devastatoare din California

Aşa numitul "Incendiu Holy" s-a apropiat periculos de casele localnicilor. Există şi unii care refuză să plece şi încearcă să îşi salveze singuri locuinţele.

Aceste imagini au fost filmate de un poliţist care priveşte neputincios cum flăcările se apropie periculos de grădina lui. Bărbatul era hotărât să rămână în casă, pentru a o proteja de posibili hoţi. Însă atunci când a realizat cât de mare este pericolul, a decis să plece. Situaţia disperată le-a forţat pe autorităţi să emită ordine de evacare pentru 20 de mii de persoane. Aşa numitul Holy Fire a crescut în intensitate şi continuă să cucerească teren.

Police arrest man suspected of sparking one of the massive wildfires raging across California as firefighters battle to contain the largest fire in state history. https://t.co/Xn94babrsV pic.twitter.com/sn9ITHO7Qq