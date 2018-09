Zeci de explozii în apropiere de Boston. Casele iau foc brusc din cauza conductelor de gaze

Zeci de explozii, declanşate aparent de ruptura unei conducte de gaz, s-au produs joi în trei localităţi de lângă Boston, provocând rănirea a cel puţin şase oameni şi apeluri de evacuare către alte câteva sute, au precizat oficiali locali citaţi de Reuters.

Imagini difuzate în direct de televiziuni îi arată pe pompieri luptând cu flăcările în Lawrence, Andover şi North Andover, la circa 40 km nord de capitala statului Massachusetts.

Străzile s-au cufundat în întuneric după ce echipele de intervenţie au tăiat curentul şi au început operaţiunile de oprire a furnizării de gaz în zonă în încercarea de a preveni alte explozii.

#BREAKING: Chopper video shows several plumes of smoke over the Lawrence-Andover area as fire crews respond to 39 fires and gas explosions pic.twitter.com/9j8OpLLBb5