Zeci de case au fost distruse într-un incendiu puternic care a izbucnit în Seul. 500 de persoane au fost evacuate de urgență

Incendiul a izbucnit la ora locală 06:27 A.M. (9.27 GMT), în Guryong, sudul Seulului, care are peste 660 de gospodării, şi a fost stins după aproximativ cinci ore.

Circa 60 de locuinţe de pe o suprafaţă de 2.700 de metri pătraţi au fost distruse, au afirmat autorităţile din domeniu, aproape 600 de pompieri, poliţişti şi militari, precum şi zece elicoptere, fiind trimişi pentru a ţine sub control flăcările.

Până în prezent nu au fost raportate victime, informează Reuters, citată de News.ro.

WATCH: #BNNSouthKorea Reports.

Fire authorities said that, due to a fire in Guryong Village, around 500 people were evacuated from the homes on Friday. This is the last remaining slum in Seoul. #Guryong #Seoul #SouthKorea #Fire #Accident pic.twitter.com/LzUDswYyrO