Zece zile de foc pentru Donald Trump. Suma uriașă de bani pe care trebuie să o plătească fostul lider de la Casa Albă

În schimb, Trump nu mai poate amâna procesul în care e acuzat că a încercat să ascundă o plată către o fostă starletă porno.

Prin recursuri succesive, Donald Trump încearcă să-și împingă bătăliile din justiție dincolo de data alegerilor prezidențiale programate în 5 noiembrie.

Donald Trump, candidatul republican la președinția SUA: „Nu am nevoie să împrumut bani. Am o groază de bani. Am o mulțime, am clădit o companie măreață”.

Din fericire pentru el, Donald Trump nu va fi nevoit să facă o demonstrație în acest sens. Un judecător a acceptat să reducă valoarea cauțiunii pe care Trump trebuie să o achite drept garanţie, cât se judecă recursul în procesul de fraudă financiară. Inițial, fostul președinte american trebuia să plătească 464 de milioane de dolari sau să găsească un asigurator care să garanteze pentru el. Ambele misiuni s-au dovedit imposibile. Acum, trebuie să achite 175 de milioane de dolari în zece zile. Floare la ureche, spune Trump.

Donald Trump, candidatul republican la președinția SUA: „Voi achita suma necesară, fie în dolari cash, în obligaţiuni sau în acţiuni”.

Michael Zeldin, fost procuror federal: „Nu avem garanții, dar pare că e o sumă pe care o poate plăti”.

Procurorul-general al statului New York îi acuză pe fostul președinte și pe fiii săi cei mari de supraevaluarea unor active ale imperiului imobiliar Trump pentru a obţine credite şi scutiri de impozite.

Aventura care îl costă scump pe Trump

Lucrurile nu au mers la fel de bine în procesul în care Trump e acuzat că a încercat să mascheze o plată de 130.000 de dolari către o fostă starletă porno. Se întâmpla înaintea alegerilor prezidențiale din 2016. În schimbul acestei sume, Stormy Daniels trebuia să țină sub tăcere o relație pe care ei ar fi avut-o în 2006.

Trump - care neagă orice vină - a sperat că va obține o nouă amânare a procesului. Judecătorul a refuzat, așa că la mijlocul lunii viitoare va începe selecția membrilor juriului.

Donald Trump, candidatul republican la președinția SUA: „Asta e o vânătoare de vrăjitoare. O născocire”.

Acest mesaj - pe care Trump îl rulează când vine vorba despre cele 88 de capete de acuzare - l-a ajutat, în mod surprinzător, să câștige simpatizanți. Un fenomen pe care Trump mizează în continuare.

Donald Trump, candidatul republican la președinția SUA: „Poate (o condamnare) mă va face chiar mai popular, fiindcă oamenii știu că e o păcăleală. Acesta e un proces «marca» Biden”.

