Zece bebeluşi au murit în urma unui incendiu într-un spital din India

Şapte sugari au fost salvaţi din flăcări înainte ca pompierii să ajungă la spitalul districtual Bhandara din statul Maharashtra.

Primul ministru al Indiei, Narendra Modi, a descris incidentul ca pe o "tragedie care îi distruge inima”.

Cauza incendiului nu este încă cunoscută şi o investigaţie este în curs de desfăşurare.

Incendiul a început la aproximativ 02:00, ora locală (20:30 GMT vineri), potrivit oficialilor spitalului.

Eforturile de salvare au fost împiedicate de explozii continue în interiorul secţiei, relatează presa locală.

Ten newborn babies die in fire at Bhandara district hospital of Maharashtra pic.twitter.com/45XYrimDsC