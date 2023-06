„Cine credea acum un an că Putin va sta în tranșee pitit. Nimeni”. Ce spun experții români despre situația din Rusia

Pe de altă parte, surse neoficiale citate de CNN afirmă că liderii occidentali au fost luați prin surprindere de întorsătura de la Moscova. Acum sunt în alertă. „Haosul vine acasă la Putin, după ce trupele Wagner s-au răzvrătit. Nicio minciună nu-l mai poate scăpa”, a comentat președintele Zelenski.

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe: „Este prima amenințare după 23 de ani de președinție în ceea ce privește autoritatea de la Kremlin în special în legatură cu Vladimir Putin. Ucraina nu a reprezentat o amenințare pentru Federația Rusă, Alianța Nord-Atlantică sub nicio formă. În acest moment are o problemă într-o zonă militară care este activată în ceea ce privește războiul din Ucraina și amenințările de tot felul ale Occidentului și care au produs Kremlinului un anume fel de vulnerabilitate pentru că în acest moment, proiecția de forțe a Federației Ruse care, avea a cincea armată la nivel mondial, este substanțial vulnerabilă, iar pe de altă parte nivelul de încredere în ceea ce privește sacrificiul ce se cere societății ruse este pus sub semnul întrebării”.

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe: „O fisură în frontul rus generează o oportunitate în ceea ce privește contra-ofensiva ucraineană și ucrainenii vor încerca să profite, dar în mod evident, ceea ce acum este urmărit este fenomentul de implozie dacă și când se va produce în Federatia Rusă, nu numai frontul ucrainean este o temă semnificativă, ci și faptul că din perspectiva occidentală, impredictibilitatea Federației Ruse va genera o problemă în ceea ce privește autoritatatea privind forța nucleară”.

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe: „Federația Rusă are peste 4.400 de focoase nucleare. Cine va prelua controlul politic automat va avea responsabilitatea privind arma nucleară, iar cei care se confruntă nu au dat un semnal cel puțin încurajator referitor la un alt timp de proiecție de Securitate decât cea de până acum. Prigojin are o retorică contodentă, privind reglarea proiecției Rusiei imperiale catre vest – este o discuție în ceea ce privește modul în care poate fi controlabilă o succesivă după Vladimir Putin”.

Cristian Barbu, general în rezervă: „Lucrurile în Federația Rusă au început să de degradeze. Nici noi care suntem vecini, cu toții suntem foarte atenți pentru că Rusia fiind o putere nucleară, dar și economică până la urmă, are acest moment de cumpănă, nu știm încotro se întreaptă și ne va putea afecta sau nu această situație, răspunsul este: suntem atenți, dar la un moment dat putem să fim afectați”.

Cristian Barbu, general în rezervă: „Iată un prim scenariu: să presupunem că ar pleca această grupare pe care o reprezintă Putin în acest moment, ar fi o schimbare politică importantă acolo, dar și de ordin militar, nu știm deciziile care vor fi adoptate vis a vis de armată, se retrag din Ucraina, continua războiul, care vor fi pozițiile vis a vis de utilizarea armelor nucleare – care ne interesează sau de cele cu impact mare asupra populației”.

Cristian Barbu, general în rezervă: „Cine credea acum un an și patru luni că Putin va sta în tranșee pitit, apărându-se în fața ucrainenilor? Nimeni, haideți să de gândim serios. Nu este întâmplătoare acțiunea lui, nu pleca la acțiunea militară fără să își facă un minim de calcul, calculul lui nu constă în forța pe care o are în acest moment, 25 de mii de lupători. Dacă nu vor fi măsuri pentru lichidarea acestei mișcări în timp scurt, în 24-48, șansele cresc pentru această mișcare de revoltă pe care o vedem până la urmă transformată într-un război civil”.

