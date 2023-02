„Cea care nu moare”. O adolescentă a fost salvată la 11 zile de la producerea cutremurului care a devastat Turcia. VIDEO

Aleyna Ölmez - al cărei nume de familie în turcă înseamnă "cea care nu moare" - este unul dintre puţinii supravieţuitori care încă mai sunt găsiţi sub dărâmături, în ciuda frigului şi a violenţei seismului din 6 februarie, care numai în Turcia a făcut peste 36.000 de morţi.

Fata a stat îngropată sub dărâmăturile clădirii în care locuia, în Kahramanmaras, în sudul Turciei, timp de 248 de ore.

A young girl was pulled from debris of a collapsed building 248 hours after deadly earthquake hit southern Türkiye as hopes of finding more survivors fades https://t.co/rez2i4jcjM pic.twitter.com/VQTxmlPygx