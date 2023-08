„Care este capitala României?”. Răspunsul ireal dat de Miss Moscova 2023. VIDEO

Angelina Brezhenskaya, un model și prezentatoare TV în vârstă de 25 de ani, a fost aleasă drept cea mai frumoasă femeie din Moscova la finalul lunii iunie, potrivit Obozrevatel.

Ea a fost invitată recent la o populară emisiune TV, prezentată de comediantul Pavel Volya. Prezentatorul a provocat-o pe Miss Moscova 2023 să răspundă la câteva întrebări, iar momentul a devenit viral pe rețelele de socializare.

“Miss Moscow 2023” Angelina Brezhenskaya shows off her knowledge of geography.

Note: During the pageant, Angelina stated that her goal is to be a role model for the younger generation. Brezhenskaya studied at the Faculty of Journalism of Moscow State University - in the… pic.twitter.com/lPG5UBH9sn