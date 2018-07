Zbor Paris-Beijing, întors din drum din cauza unei "ameninţări teroriste"

Potrivit Air China, citată de AFP, ar exista informaţii refertioare la o "ameninţare teroristă". Compania a primit un "mesaj terorist suspect" după decolarea avionului, astfel că a decis ca zborul CA 876 să se întoarcă la Paris, pe aeroportul Charles de Gaulle

Avionul nu ieşise din spaţiul aerian francez. Nici pasagerii, nici echipajul nu au fost răniţi.

Reprezentanţii aeroportului au confirmat că avionul a aterizat, dar nu pot dezvălui cauza incidentului. Air China a anunţat că le va oferi cazare tuturor pasagerilor iar zborul va decola atunci când compania va putea garanta siguranţa pasagerilor.



