„Coșmarul nopții” pentru soldații lui Putin în Ucraina. Arma care bagă spaima în trupele Kremlinului | VIDEO

Ucraina spune că drona sa bombardier Vampire este un coșmar pentru trupele rusești și datorită acestui lucru a primit o poreclă malefică.

Dronele Vampire sunt mai greu de reperat, sunt rapide și pot lansa bombe asupra țintelor în toiul nopții. Acest tip de dronă este produs chiar în Ucraina și este considerată drept cea mai bună bună pentru atacuri pe timp de noapte datorită imaginii termice.

Astfel, drona rapidă și greu de detectat și-a câștigat o reputație în timpul raidurilor sale nocturne, forțele rusești numind-o "Baba Yaga", o vrăjitoare malefică din folclorul slav. Ucraina spune că abilitățile dronei îi permit să zboare noaptea aproape de tancurile și blindatele rusești înainte de a le nimici, notează Business Insider.

Marți, Ministerul Apărării din Ucraina a distribuit un videoclip al dronei Vampire de pe United24, un site de crowdfunding și media digitală administrat de guvernul ucrainean, numind vehiculul aerian fără pilot la bord "coșmarul rușilor".

"Dar noaptea, este timpul ca Vampirii să zboare", se arată în videoclip.

