Zâmbete și chicoteli după ce Macron a numit-o ”delicioasă” pe soția premierului australian

"Îţi mulţumesc ţie şi delicioasei tale soţii pentru primirea călduroasă în Australia", a declarat preşedintele francez miercuri, în cea de-a doua zi a unei vizite de trei zile în această ţară.

"A fost o organizare perfectă a acestei vizite. Îţi mulţumesc ţie şi lui Lucy", a completat Macron în timpul unei conferinţe de presă comune la Sydney.

Potrivit DPA, în franceză, cuvântul "delicieux" înseamnă "delicios", dar şi "încântător".

"I want to thank you for your welcome, you and your delicious wife for the warm welcome." - French President @EmmanuelMacron has had an unfortunate slip of the tongue at a press conference with @TurnbullMalcolm . #auspol #7News pic.twitter.com/UEOICUfTHL

Cu excepţia acestui moment amuzant, Macron a schimbat cu lejeritate franceza cu engleza în timpul conferinţei de presă la întrebările reporterilor din ambele ţări.

“I want to thank you and your delicious wife for your warm welcome” - French President to Malcolm Turnbull.

Not sure if this was something lost in translation or just something very ~French~ pic.twitter.com/OuzAG82Wwm