WP: Părinții din Rusia plătesc huligani să le răpească copiii homosexuali. Ce sunt forțați să facă în centrele de vindecare

Copiii sunt apoi obligați să fie internați în centre private securizate pentru a-i „vindeca” prin așa-numita terapie de conversie.

Unii dintre aceștia ajung să fugă din țară, căutând siguranță în Occident, scrie The Washington Post.

Cei care au trecut prin această experiență terifiantă susțin că ce se află în spatele zidurilor înalte de beton seamănă cu mici închisori nereglementate, concepute pentru alcoolici, drogați sau persoane pe care familiile le consideră „probleme”.

Mulți dintre ei au fost păcăliți sau răpiți, apoi ținuți captivi luni de zile. Ei povestesc că au fost bătuți, umiliți sau forțați să recite confesiuni că sunt distructivi și egoiști din cauza „dependenței” lor de identitatea sexuală sau de gen, imitând programe rigide concepute pentru combaterea dependenței de droguri și alcool.

Mulți au ieșit „cumva distruși mental”, crezând că este ceva în neregulă cu ei, spune Vladimir Komov, fost avocat pentru drepturile omului la cunoscuta organizație de avocatură juridică LGBTQ+ DELO LGBT+, care și-a închis activitățile săptămâna trecută din cauza interdicției.

Un raport din 2020 al unui expert independent al Națiunilor Unite a constatat că terapia de conversie este „adânc dăunătoare... producând dureri și suferințe severe și daune psihologice și fizice de durată”. Raportul a cerut interzicerea globală a acestei practici.

În efortul președintelui Vladimir Putin de a-și consolida puterea și de a construi o națiune represivă și profund conservatoare, el a luat ca ținte persoanele LGBTQ+ alături de activiștii anti-război.

Dar retorica face, de asemenea, parte din efortul lui Putin de a atrage națiunile conservatoare din Africa și Orientul Mijlociu să sprijine Rusia în războiul său împotriva Ucrainei. În același timp, el speră să divizeze democrațiile occidentale liberale, încurajând antipatia față de drepturile LGBTQ+.

Pe 30 noiembrie, Curtea Supremă a Rusiei a aprobat o cerere a Ministerului Justiției de a interzice „mișcarea publică internațională LGBT” ca organizație extremistă, după alte legi represive. După această decizie, poliția a făcut raiduri în locațiile LGBTQ+ din Moscova.

„Micul meu ponei”, interzis pentru copii

De frica repercusiunilor din partea autorităților, un site de streaming a aplicat clasificarea „interzis minorilor” pentru desenul animat „Micul meu ponei: Prietenia este magică”, probabil din cauză că unul dintre personaje are coamă și coadă în culoarea curcubeului, simbolul care apare pe steagul comunității LGBTQ+.

Înainte de închidere, DELO LGBT+ a gestionat 200 de solicitări lunare de ajutor legal pentru persoane queer. Din aceste solicitări, 7% au spus că familiile lor le-au amenințat că le vor trimite în centre de tratament, au încercat să o facă sau au făcut-o în trecut, a declarat grupul.

„După aceste legi, numărul persoanelor amenințate că vor fi trimise în astfel de instituții a crescut”, a spus Komov.

Ce sunt forțați copiii să facă în centre

Ada Blakewell, o persoană transgender non-binară în vârstă de 23 de ani, activistă queer și jurnalistă, care folosește pronumele „ea” și „ei”, a suferit nouă luni de terapie de conversie, din august 2022 până în mai 2023, într-un centru de tratament izolat, Freedom Rehabilitation Center, în regiunea Altai din Siberia.

Blakewell spune că a fost bătută, aruncată într-un râu din apropiere ca pedeapsă și forțată să facă exerciții fizice repetate „până când tot ce puteam vedea era alb și totuși mă forțau să o fac din nou și din nou”.

Cei care treceau prin tratament erau obligați să înoate în râu zilnic la ora 8 dimineața, înainte de rugăciunile de dimineață, chiar și iarna, la temperaturi sub zero grade Celsius. I se atribuiau sarcini considerate „bărbătești”, precum tăierea lemnelor și ajutorul la sacrificarea păsărilor de curte pentru a „deveni un bărbat”.

Într-un incident șocant, i s-a cerut să castreze un porc, pentru a vedea cum este chirurgia de schimbare de sex.

„Mi s-a dat un cuțit chirurgical și instrucțiuni despre cum să o fac”, spune ea. „Dar nu am putut termina. Am avut un atac de panică sever și de atunci am devenit tot mai suicidală”.

I s-au administrat medicamente neuroleptice, destinate persoanelor care suferă de boli psihice.

„Poți să mă numești prizonier”, spune ea.

Alexandra, o femeie transgender de 28 de ani din Moscova, ai cărei părinți bogați au respins, de asemenea, identitatea ei de gen, a fost ținută forțat în mai multe centre de tratament timp de 21 de luni.

Alexandra, care a acceptat să-și descrie experiența cu condiția să fie identificată doar după prenume, a petrecut 20 de luni într-un centru în afara Moscovei, cu aproximativ 60 de alte persoane, în principal dependente de droguri și alcool, care erau gestionate de foști rezidenți care aplicau pedepse. I s-a spus că a fi queer era o dependență care i-ar distruge viața.

Alexandra spune că a fost atât de sedată încât se simțea „ca un zombie” și i se spunea constant că este bolnavă. Alți rezidenți au amenințat-o că o vor ucide. „M-am simțit singură pentru că oamenii din jurul meu erau din altă lume”, spune ea. „Oamenii erau foarte distanți. Mă simțeam anulată. Mă simțeam invalidă”.

Mărturiile lui Blakewell și ale Alexandrei nu au putut fi verificate independent.

Blakewell spune că a fost păcălită să meargă la centrul respectiv de către mama ei, care i-a cerut să o susțină în timpul unei intervenții chirurgicale la inimă într-o zonă rurală a regiunii Altai. Mama ei a ieșit din mașină. Apoi, un bărbat masiv a împins-o pe Blakewell în ușă, încuiând-o, iar telefonul ei, ceasul Apple și rucsacul i-au fost luate.

Pe măsură ce mergeau spre centrul de tratament, șoferul i-a spus că a sosit momentul să se pocăiască pentru că este queer, folosind un epitet ofensator. „Încă mă simt dezamăgită față de familia mea”, spune Blakewell.

Alexandra a avut parte de o înșelătorie similară.

„Nu știam ce să cred”, spune ea. „Eram într-un stadiu mental foarte vulnerabil în acea perioadă”.

Terapia de conversie a fost interzisă în 22 de state din SUA și în 12 țări, iar multe altele planifică interdicții naționale, potrivit Global Equality Caucus, o rețea internațională de legislatori care susține drepturile egale pentru persoanele LGBTQ+.

Luna trecută, Konstantin Boikov, un avocat cu DELO LGBT+, a fugit din Rusia în New York după amenințări homofobe și abuz. (El nu se identifică ca gay.) La ușa apartamentului său au fost aruncate roșii și ouă, iar note abuzive și capete de pui tăiate au fost, de asemenea, lăsate acolo.

El spune că se temea de închisoare din partea autorităților ruse sau de violență homofobă dacă ar fi rămas.

Sursa: Washington Post Etichete: , , , , Dată publicare: 23-12-2023 08:34