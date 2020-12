William Shakespeare, a doua persoană care s-a vaccinat anti-COVID-19 în Marea Britanie

Al doilea pacient al planetei care a primit vaccinul anticoronavirus aprobat are 81 de ani, este din Warwickshire și se numește William Shakespeare.Bărbatul în vârstă de 81 de ani a fost vaccinat marți la Spitalul Universitar Coventry, o distanță de 32 de kilometri de Stratford-Upon-Avon, locul de naștere al omonimului său, cel mai mare dramaturg și poet din Anglia.

Numele său și locul unde trăiește au inspirat amuzamentul utilizatorilor Twitter, întrecându-se în glume cu referință la legendarul scriitor William Shakespeare: ”Îmblânzirea gripei” sau „Cei doi domni ai Coroanei”.

Margaret Keenan, în vârstă de 90 de ani, a devenit prima persoană din lume care a primit vaccinul dezvoltat de renumitele companii farmaceutice.



Aceasta a fost vaccinat cu o săptămână înainte să împlinească 91 de ani, spunând că acesta este ”cel mai frumos cadou de ziua ei pe care și-l putea dori”.

TAMING OF THE FLU: As the U.K. began administering COVID-19 vaccines to the first patients outside of trials, the second man to get one was named William Shakespeare. https://t.co/wo3FzqNvJ6 pic.twitter.com/ayBMKgmybI