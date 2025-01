Putin refuză negocieri directe cu Zelenski: Războiul din Ucraina s-ar termina în două luni fără ajutor occidental

"Nu pot exista, nu vor rezista o lună dacă banii şi, în general, muniţia se epuizează. Totul s-ar termina într-o lună şi jumătate sau două luni", a spus Putin într-un interviu difuzat la televiziunea de stat rusă, potrivit AFP.

Vladimir Putin a declarat, de asemenea, că ţara sa este pregătită să negocieze pentru a pune capăt conflictului din Ucraina. El a respins discuţii directe cu Volodimir Zelenski şi a afirmat că nu vede "voinţă" de la Kiev.

Rusia este deschisă la discuţii, dar nu vede "voinţă" de partea ucraineană, a afirmat Vladimir Putin în cursul interviului, respingând pentru moment discuţii directe cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe care îl consideră "ilegitim".

Putin claims that the "special military operation" will end in 1.5-2 months if foreign aid to Ukraine stops. He also stated that talks with Ukraine are possible, but not with Zelensky, Ukraine's sovereignty is almost null, the West pushed Kyiv to continue the conflict and that… pic.twitter.com/UhMg4oIAGm