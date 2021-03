Vizele pentru SUA, motiv de dispută între Parlamentul și Comisia Europeană. România, una dintre țările implicate

Parlamentul European va apela la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, după ce Comisia Europeană „a eșuat să acționeze” în ceea ce privește reciprocitatea vizelor între SUA și UE, mai exact pentru cetățenii din România, Bulgaria, Croația și Cipru, a anunțat pe Twitter Jaume Duch, purtător de cuvânt al Parlamentului European.

Parlamentul European a adoptat în octombrie 2020 o rezoluţie prin care îndeamna Comisia Europeană să prezinte un act juridic privind suspendarea pentru o perioadă de douăsprezece luni a exonerării de obligaţia de a deţine viză pentru cetăţenii SUA, după cum este stabilit în aşa-numitul mecanism de reciprocitate, conform Agerpres.

„Comisia nu și-a definit poziția în perioada de timp legală. În urma recomandării JURI, Parlamentul European va face apel la Curtea de Justiție a UE pentru a se asigura că legislația UE este aplicată integral”, a scris Duch pe Twitter.

