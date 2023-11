Viscolul din România s-a transformat în ”furtuna secolului” și a distrus hoteluri în sudul Rusiei. Imaginile sunt uluitoare

În Crimeea, valurile uriașe din Marea Neagră au ajuns și pe unele autostrăzi. 500.000 de oameni au rămas fără energie electrică.

În regiunea Krasnodar, unde se află popularele stațiuni balneare Soci și Anapa, mai multe hoteluri au fost distruse și un cargobot a eșuat.

Un om a fost omorât de ”furtuna secolului”, care a inundat drumuri, a rupt copaci și a doborât liniile electrice din Crimeea, anunța agenția rusă de stat TASS, citată de AP.

Valurile Mării Negre au inundat stațiunea Soci, a smuls acoperișul unei clădiri în Anapa și a distrus case și școli din Kuban, mai arată sursa citată.

A very powerful storm in the Black Sea sank buildings in Russian-occupied Crimea, stranded a ship in Russian Krasnodar region and left hundreds of thousands of people without electricity.

