Viralul zilei, cu o Dacia 1300 oprită de agenții de circulație din New York. ”Mergeam la biserică”

Facebook/ Eduard Palaghita

Un brașovean stabilit în Glendale, SUA, care și-a luat cu el o Dacie 1300 cu care se mai plimbă uneori, a fost oprit duminică de un aget de circulație.

Românul, Eduard Palaghita, nu depășise viteza legală și nici nu încălcase altă regulă de circulație. Polițistul a fost pur și simplu curios să-i analizeze mașina, după cum chiar proprietarul a povestit pe Facebook.

”Voia să se uite la mașină, am stat de vorbă cu el vreo 15 min”, a scris românul, Eduard Palaghita, într-un comentariu. ”Era un italian, a zis că vedea mereu dacii când era copil si m-a întrebat cum de am adus-o aici. Am stat cu el vreo 15 min de vorbă, i-am arătat mașina, mai era puțin și făceam schimb”, a mai spus el.

