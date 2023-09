FOTO. Violențe în Tel Aviv. Peste 100 de persoane au fost rănite. Poliția a intervenit cu gaze paralizante

Poliţia israeliană a folosit grenade paralizante pentru a dispersa mulţimea, în timp ce unii protestatari aruncau cu pietre în poliţie şi incendiau coşuri de gunoi.

Imagini difuzate pe reţelele de socializare au arătat susţinători ai guvernului eritreean lovind cu bâte manifestanții antiguvernamentali.

Oficialii medicali israelieni au declarat că peste 114 persoane au fost tratate pentru răni, inclusiv aproximativ 30 de ofiţeri de poliţie.

Vedeți mai multe imagini în GALERIA FOTO de mai sus!

Violenţele au izbucnit în jurul unui eveniment organizat de ambasada Eritreei pentru a marca Ziua Revoluţiei, la 1 septembrie, care comemorează începutul Războiului de Independenţă al Eritreei împotriva Etiopiei în 1961. Isaias este la putere de când Eritreea şi-a obţinut independenţa în 1993.

Grupurile de apărare a drepturilor omului au condamnat guvernul său ca fiind extrem de represiv, iar ţara se află sub sancţiunile SUA şi UE pentru presupuse abuzuri.

"De ce am fugit din ţara noastră?", a spus un protestatar din Tel Aviv, Hagos Gavriot, pentru Reuters. "De ce poliţia israeliană le-a acordat un permis pentru a sărbători... pentru acest dictator? Noi suntem împotriva acestui lucru. De ce mă aflu aici în căutarea unui adăpost?"

Eritrean "asylum seekers" fight each other in Tel Aviv, Israel.

They are causing problems in Israel and disturbing the peace. pic.twitter.com/9BehyvJrYI