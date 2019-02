Violențe în Albania, unde premierul e acuzat de corupție. Geamuri sparte la Guvern

Potrivit Agerpres, care citează AFP şi Reuters, mii de persoane s-au strâns sâmbătă în jurul prânzului în centrul capitalei, la apelul opoziţiei, care cere demisia premierului socialist Edi Rama, aflat la putere din 2013 şi care este acuzat de 'corupţie'.

Un grup de circa 100 de manifestanţi au aruncat mai întâi fumigene şi pietre în direcţia sediului guvernului, apărat de un important dispozitiv de poliţie, şi au scandat 'Rama, pleacă!'.

Ei au forţat apoi cordonul de poliţie şi au ocupat trotuarul din faţa clădirii. Vreo 10 dintre ei au intrat în imobil şi au urcat la primul etaj.

Protestors in Albania are trying to break into main entrance of PM office, trying to force their way into the main government building of Albania. The protest is organized by opposition of Albania. https://t.co/3PFRFlr7xJ pic.twitter.com/RBtL9aOOtT via @VincentTriest #Balkans