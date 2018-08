Viitură violentă în Calabria. Cel puțin 10 oameni au fost uciși. VIDEO

Ploile abundente au provocat creşterea bruscă a unui râu. Victimele făceau parte dintr-un grup de 15 excursionişti, surprinşi de vremea rea într-un defileu.

Autorităţile italiene nu exlud ca numărul morţilor să crească, întrucât nu e clar câte persoane se aflau în zonă când s-a format viitura.

Potrivit presei 23 de oameni au fost salvaţi de echipele de intervenţie. Căutările au continuat şi pe timpul nopţii.

Il #SoccorsoAlpino sta intervendo in #Calabria, dove una piena ha investito numerose persone nelle Gole del #Raganello, in comune di #Civita (CS). Diversi morti accertati. Un bambino, in iportermia, è stato appena evacuato dalla zona. pic.twitter.com/DMTYK2LRst