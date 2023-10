VIDEO. Vladimir Putin s-a dus în China cu servieta nucleară. Imagini rare cu liderul de la Kremlin

După o întâlnire cu preşedintele chinez Xi Jinping la Beijing, Putin a fost filmat îndreptându-se spre o altă întâlnire, înconjurat de agenţi de securitate, în urma lui mergând doi ofiţeri de marină ruşi, fiecare ducând câte o servietă.

O cameră de filmat se fixează pe una din serviete.

Rather ominously, state media showed footage of Putin followed by officials carrying the Russian nuclear football around Beijing today.

"There are certain suitcases without which no trip of Putin's is complete," Ria Novosti said https://t.co/B22AJQzRZ5 pic.twitter.com/IOX43drDFh