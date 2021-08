Video. Viața de lux pe care o avea unul dintre liderii militari afgani, prezentată de talibanii care i-au invadat casa

Abdul Rashid Dostum este unul din cei mai cunoscuţi lideri militari regionali, care conduce trupe formate din mii de soldaţi aflaţi la dispoziţia lui. El a fugit sâmbătă din Mazar-i-Sharif înainte de a fi preluat de talibani şi s-a refugiat în Uzbekistan, scrie Al Arabiya.

Dostum şi Atta Mohammad Noor, fostul guvernator al provinciei Balkh, sunt implicaţi în războaiele din Afganistan încă din zilele invaziei sovietice şi se numără printre cei mai aprigi duşmani ai talibanilor.

Afghan Special commander Colonel Safiullah Mohammadi Incharge of 1st brigade for North and North- eastern Afghanistan. He is leading a difficult fight in Northern Afghanistan. pic.twitter.com/VIMeOWxp9Z

The #Taliban have captured Maraz-e-Sharif and are chilling at the {luxurious} house of a top commander of Afghan National Army Abdul Rashid Dostum.

Dostum had returned back to #Afghanistan from #Turkey a few days ago but is now forced to escape for border with #Uzbekistan pic.twitter.com/OLaFyeVRQz