Video. Un incendiu violent a devastat o închisoare din Burundi. 38 de oameni au murit

Mai mulţi martori au declarat pentru AFP că incendiul a ars complet părţi din închisoarea supraaglomerată, care adăpostea 1.539 de deţinuţi (pentru 400 de locuri) la sfârşitul lunii noiembrie, potrivit cifrelor administraţiei penitenciare. Potrivit acestor martori, care au descris "flăcări uriaşe", incendiul a izbucnit în jurul orei 04:00 (02:00 GMT), când deţinuţii dormeau.

''Am început să strigăm că vom fi arşi de vii când am văzut că flăcările se ridicau foarte sus, dar poliţia a refuzat să deschidă uşile (...) spunând +acestea sunt ordinele pe care le-am primit+', a declarat pentru AFP un deţinut, contactat telefonic. ''Nu ştiu cum am scăpat, dar sunt deţinuţi care au murit arşi de vii", a spus el.

La sfârşitul dimineţii, vicepreşedintele Prosper Bazombanza şi patru miniştri (Interne şi Securitate Publică, Justiţie, Sănătate, Solidaritate) s-au deplasat la faţa locului, în timp ce presa a fost ţinută la distanţă de o mare desfăşurare de militari şi poliţişti.

Incendiul a fost cauzat de un scurtcircuit, a precizat pe Twitter Ministerul de Interne, Dezvoltare Comunitară şi Siguranţă Publică.

La 21 august, un incendiu, care a avut oficial drept cauză un scurtcircuit, a afectat un sector al închisorii centrale, fără a face victime.

O sursă din cadrul poliţiei a declarat pentru AFP că echipele de salvare au ajuns cu întârziere la faţa locului marţi dimineaţă. Prima maşină de pompieri a sosit la două ore de la izbucnirea incendiului, înainte de a i se alătura rapid alte şase maşini din provinciile învecinate, a spus aceasta.

#Breaking????A massive fire ripped through an overcrowded prison in Burundi, At least 38 k!lled, 69 seriously injured. More details awaited.#Burundi #prison pic.twitter.com/5PbzWSbjbg