VIDEO Patron, câinele genist din Ucraina, a primit onoruri militare la cel mai înalt nivel

Patrupedul, un Jack Russell Terrier pe nume Patron, a primit medalia la Kiev duminică. Cățelul a fost însoțit de stăpânul său Myhailo Iliev, un maior în Serviciul Protecției Civile, conform Express.

În timp ce stăpânul său era decorat, Patron a stârnit râsete în rândul publicului când a început să se bucure și să latre.

Patron received his recognition. Among those who save the lives of ???????? every day are four-legged heroes. The most famous among them is Patron, a bomb-sniffing dog. In the presence of @JustinTrudeau, @ZelenskyyUa presented him an award "For Dedicated Work in the #UAarmy". pic.twitter.com/mssSTlfIKW