VIDEO. Un camion a derapat de pe un pod și a rămas atârnat deasupra șoselei

Incidentul a avut loc joi dimineața, pe șoseaua care leagă Mariupol de Volnovaha. Camionul a derapat din cauza carosabilului ud și a zburat de pe pod. Însă remorca s-a agățat de parapetul de pe marginea podului, astfel că TIR-ul a rămas atârnat deasura șoselei.

Incidentul a fost filmat de un șofer și postat pe rețelele de socializare.

Șoferul camionului nu a avut de suferit și a reușit să iasă singur din vehiculul avariat.

Ukraine: This is the situation on the Mariupol-Volnovakha highway. The truck driver was driving on a wet road, when suddenly the wheel caught on the bump stop and the truck rolled over the bridge. But the car did not fall, but remained in the air. pic.twitter.com/JltzlqabeW