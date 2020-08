VIDEO. Un bărbat a fost lăsat inconștient în metroul londonez, după un atac rasist

Imaginile postate duminică pe rețelele de socializare au devenit virale, adunând peste 2,3 milioane de vizualizări. Din filmare se vede un bărbat alb care țipă la un grup de tineri de culoare, alături de care călătorea într-un metrou din Londra.

„Asta e casa mea și voi o să vă duceți toți înapoi. Sunteți negri! Sunteți animalele mele de companie”, a strigat el.

În momentul în care trenul a oprit într-o stație, grupul de tineri a vrut să iasă, însă agresorul s-a apropiat de ei amenințător și și-a încleștat pumnii. Însă unul dintre tinerii de culoare nu a mai suportat atitudinea bărbatului și l-a lovit cu pumnul în bărbie - gest care l-a lăsat inconștient pe agresor.

Atenție, imaginile vă pot afecta emoțional!

It’s the silencing a racist with one bang for me. pic.twitter.com/RDfquCxG41