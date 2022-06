VIDEO Un avion de vânătoare s-a prăbușit peste locuințe, în China. Cel puțin o persoană a murit

Aeronava, de tip J-7, aparţinând Forţelor aerene chineze, a avut un ”accident în timpul unui zbor de antrenament” şi s-a prăbuşit ”în apropierea unui aeroport”, potrivit CCTV, care evocă ”locuinţe avariate”.

BREAKING: A netizen today reported that an #explosion was caused by a #planecrash into a house in Laohekou City, #Hubei Province. A staff member of the Xiangyang Emergency Management Bureau confirmed to the media that "it happened". What's wrong with this year????? #China pic.twitter.com/e3hKtVgInl

Xiangyang este o localitate situată în provincia Hubei, al aproxmativ 1.000 de kilometri sud-vest de Beijing, scrie news.ro.

Pilotul avionului a reuşit să se catapulteze şi a fost transferat la spital, precizează CCTV.

Postul evocă un prim bilanţ de un mort şi doi răniţi.

Imagini publicate de presa locală surprind flăcări şi o coloană de fum negru ieşind din clădiri.

Unele clădiri par că au fost rase de pe suprafaţa pământului.

[#China #AirForce A J-7 plane crash#] On the morning of June 9, an Air Force J-7 plane crashed during training and crashed near an airport in Xiangyang, Hubei, causing damage to local houses. At present, 2 people were injured, 1 was killed, and the pilot parachuted successfully pic.twitter.com/ZeTW8gsI1c