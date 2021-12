VIDEO. Un adolescent s-a aruncat în aer cu o bombă, la o mănăstire din Rusia

"Un fost elev în vârstă de 18 ani al acestei şcoli a intrat în incintă şi s-a detonat. Potrivit datelor preliminare, el este rănit, la fel şi un adolescent de 15 ani", a indicat Ministerul de Interne al regiunii Moscova.

❗️Improvised explosive detonated outside monastery near Russian capital

A number of people are being treated at the scene, after a suspect detonated a homemade device in the city of Serpukhov, near Moscow. (Interfax)

It's believed an 18-year-old, and a former student of an pic.twitter.com/uZJHWY07FE