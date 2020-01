VIDEO. Un șofer român de TIR a fost implicat într-un accident cu morți în Germania

Două autoturisme în care se aflau 10 persoane s-au lovit pe autostradă, în jurul orei 0.50. Din cauza ceții dense, un șofer de TIR român nu a observat cele două autoturisme aflate pe mijlocul drumului și l-a lovit din plin pe unul dintre ele.

Doi pasageri din cele două autoturisme au murit pe loc, în timp ce unul dintre șoferi a fost rănit grav.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der #Autobahn1 im Bereich #Wildeshausen sind in der Nacht zwei Menschen tödlich verletzt worden. Insgesamt waren 12 Fahrzeuge beteiligt. Die #Autobahn1 ist in Fahrtrichtung #Osnabrück bis in die Abendstunden gesperrt. *ds pic.twitter.com/sivRVw6MkS