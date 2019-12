Și-a găsit mașina fără roți după ce lăsat-o pe marginea șoselei în urma unui accident în Bihor

Un șofer din Bihor și-a găsit mașina pe butuci și cu roțile furate, după ce a fost nevoit să abandoneze vehicului pe marginea unei șosele din apropiere de Aleșd, în urma unui accident petrecut la finalul săptămânii trecute, relatează ebihoreanul.ro.

"Vineri seară am avut neplăcutul accident... Azi am venit după maşină şi am găsit-o cum se vede în poze... Maşina era parcată la Pădurea Neagră... Dacă a văzut cineva ceva vă rog să îmi scrieţi", a scris proprietarul maşinii pe grupul Info Trafic Bihor de pe Facebook.

Cel mai probabil furtul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit informațiilor oferite de mai mulți șoferi care au trecut prin zonă și au observat mașina abandonată.

"Înseamnă că numai aseară le putea lua. Am întrebat şoferul maşinii de deszăpezit şi mi-a zis că la ora patru dimineaţa când a intrat în tură nu mai avea jante pe ea", a scris șoferul păgubit duminică.

Mai multe persoane chiar s-au oferit să îi împrumute proprietarului maşinii un set de jante ca să o poată urca pe o platformă și să își ducă mașina la service.